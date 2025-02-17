Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Украина требует гарантий безопасности и выступает против того, чтобы США получали 50% полезных ископаемых.

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"Украинцы прошли на цыпочках по минному полю"

Так в СМИ очертили настроение в Мюнхене. Медийщики указали: Трамп хочет припереть Украину к стене и дожать. Фактически он предлагает экономическую колонизацию Украины. И шантажирует, мол, если не согласитесь, отдам вас Путину на тарелочке. Конечно, это несправедливо.

Соглашение касается минеральных ресурсов, нефти и газа, портов, другой инфраструктуры.

Обратите внимание! На днях министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможной интеграции экономик США и Украины после войны. И там тоже говорилось о ресурсах и не только.

США будут забирать 50 процентов текущих доходов, полученных Украиной от добычи ресурсов, и 50 процентов финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов. На такие доходы будет "наложен арест" в пользу США. "Этот пункт означает "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", – сообщил источник, близкий к переговорам,

– говорится в материале.

Вашингтон получит почти полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины. И будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия по всем будущим лицензиям и проектам.

Эти условия даже строже жестких репараций, которые платили Германия и Япония после поражения во Второй мировой. Если сложить вместе все, что хочет Трамп от Украины, получится большая доля ВВП, чем платили союзники Гитлера Западу.

Ради сырьевой сделки Трамп давит Украину железным кулаком. The Telegraph назвали его неоимперцем.