Скотт Бессент был в Киеве 12 февраля. Тогда он говорил с Зеленским о проекте соглашения по природным ресурсам. А с премьером Шмыгалем – о санкциях против России. Теперь же он ответил в эфире Fox News, зачем приезжал.

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США и Украина могут интегрировать экономики

Пусть народ Украины знает, что мы ожидаем подотчетности, но мы хотим быть их партнерами. Америка будет участвовать в послевоенной экономике Украины, включая энергетику, ресурсы и государственные предприятия,

– высказался Бессент.

Таким образом министр объяснил: был в Украине сразу по двум причинам. Во-первых, чтобы объединить оба народа, а во-вторых, чтобы "объяснить американцам, что мы имеем долю (в украинской экономике, – 24 Канал) и что для них будет создана ценность".

12 февраля Зеленский заявил, что Бессент привез черновик соглашения о партнерстве в добыче полезных ископаемых. Речь идет о доступе к украинским ресурсам на 500 миллиардов долларов в обмен на помощь.

Сам глава министерства финансов США назвал соглашение таким, которое может дать Украине послевоенный щит безопасности.