Известно, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киеву предлагали подписать соглашение о минеральных ресурсах. Согласно документу, США должны были получить 50 процентов полезных ископаемых Украины. Владимир Зеленский приказал министрам не подписывать это соглашение, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Украина не будет раздавать свои ресурсы за просто так

По словам главы государства, представленная американцами сделка не защищала интересы Украины. Президент отметил, что любая сделка по минералам должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

Зеленский отметил, что США сначала должны помочь Украине защитить ее природные ископаемые, а потом уже совместно зарабатывать на них деньги.

По мнению политика, без гарантий безопасности от США это экономическое соглашение не будет работать. "Все должно быть справедливо", – подчеркнул президент.

К слову, в Белом доме раскритиковали Зеленского за отказ подписывать соглашение о недрах. Мол, президент Украины повел себя "недальновидно", когда отклонил "замечательную возможность", предоставленную администрацией Трампа.