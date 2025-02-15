Соглашение, по его словам, не готово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.

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Что думает Зеленский о соглашении о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых с США подписывается на уровне министров, отметил Зеленский. Он, впрочем, имеет на нее влияние и пока позволить ее подписывать он не может, ведь соглашение, по его мнению, не готово.

Оно еще не готово защищать наши интересы. Для меня очень важно – говорить об инвестициях. На профите от них - можно думать, как распределять этот профит, если все связано с это гарантиями безопасности. И этой связи пока что в документе не вижу,

– отметил он.

Напомним, по информации американских СМИ США готовы ввести войска на территорию Украины, если та согласится предать Соединенным Штатам 50% собственности на свои полезные ископаемые.