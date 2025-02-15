Угода, за його словами, не готова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

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Що думає Зеленський про угоду про корисні копалини

Угода про корисні копалини зі США підписується на рівні міністрів, зазначив Зеленський. Він, втім, має на неї вплив і наразі дозволити її підписувати він не може, адже угода, на його думку, не готова.

Вона ще не готова захищати наші інтереси. Для мене дуже важливо – говорити про інвестиції. На профіті від них - можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все пов'язано з це гарантіями безпеки. І цього зв'язку поки що в документі не бачу,

– зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ США готові ввести війська на територію України, якщо та погодиться предати Сполученим Штатам 50% власності на свої корисні копалини.