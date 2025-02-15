Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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За якої умови США можуть розмістити свої війська в Україні

Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на її корисні копалини.

Чотири американських чиновники повідомили, що як додатковий бонус, у разі досягнення угоди з Росією про припинення вогню, Вашингтон може розглянути можливість розміщення американських військ в Україні.

Водночас за словами двох посадовців, угода буде не стільки платою за корисні копалини, скільки способом компенсації США за мільярди доларів військової допомоги, яку Київ отримував з лютого 2022 року.

Нагадаємо, що майже половина рідкісноземельних металів України наразі перебуває на територіях, які окупувала Росія. Зеленський зазначив, що Москва може надати доступ до цих ресурсів для своїх союзників Північної Кореї та Ірану.