Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP. Про це Зеленський сказав на зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки. Він також наголосив, що погодиться зустрітися з Путіним лише після обговорення спільного плану з Дональдом Трампом.
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Венс про НАТО, загрози та безпеку Європи
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, своєю чергою, у своєму виступі на конференції звернув увагу на внутрішні виклики Європи.
Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, – це не Росія, не Китай. Це загроза зсередини – відступ Європи від своїх фундаментальних цінностей,
– заявив він.
Він також наголосив, що європейські країни повинні активніше інвестувати в оборону та не боятися політичних ризиків.
Якщо ви балотуєтеся в страху перед власними виборцями, Америка нічого не може для вас зробити,
– додав Венс.
Венс заявив, що адміністрація Трампа відстоюватиме свої принципи у зовнішній політиці, навіть якщо це не всім подобається.
У Вашингтоні новий шериф. Ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але будемо боротися за ваше право висловлювати їх,
– сказав він.
Також віцепрезидент США згадав про проблему нелегальної міграції в Європі та зростання загроз безпеці, нагадавши про нещодавній напад у Мюнхені.
НАТО та оборонні витрати
Республіканська адміністрація США продовжує закликати країни-члени НАТО збільшувати витрати на оборону. Наразі 23 з 32 країн досягають цілі в 2% ВВП.
Венс провів окремі зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, генсеком НАТО Марком Рютте та главою МЗС Британії Девідом Ламмі, щоб обговорити зміцнення безпеки.