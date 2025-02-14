Була інформація, що зустріч переносили. Американці попросили більше часу, щоб ознайомитися з меморандумом про співпрацю.

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Як Зеленський оцінив зустріч з Венсом

За словами Зеленського, зустріч з Венсом минула добре. Але попереду будуть іще нові зустрічі.

Український президент сказав, що треба більше працювати.

У нас була гарна розмова сьогодні, наша перша зустріч, не остання, я впевнений. І справді, нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну,

– висловився гарант.

Загалом Київ і Вашингтон проведуть ще багато зустрічей. В Україні будуть раді бачити Кіта Келлога.