Була інформація, що зустріч переносили. Американці попросили більше часу, щоб ознайомитися з меморандумом про співпрацю.
Дивіться також Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки: головні заяви та що очікувати Україні
Як Зеленський оцінив зустріч з Венсом
За словами Зеленського, зустріч з Венсом минула добре. Але попереду будуть іще нові зустрічі.
Український президент сказав, що треба більше працювати.
У нас була гарна розмова сьогодні, наша перша зустріч, не остання, я впевнений. І справді, нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну,
– висловився гарант.
Загалом Київ і Вашингтон проведуть ще багато зустрічей. В Україні будуть раді бачити Кіта Келлога.