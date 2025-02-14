Він заявив, що США не шукає стабільної угоди, а не "конфлікт в Європі через кілька років". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що заявив віцепрезидент США у Мюнхені

Ми хочемо, щоб закінчилась війна, ми хочемо щоб вбивства зупинились, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом і їх буде більше в найближчі дні, тижні і місяці,

– заявив Венс.