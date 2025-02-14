Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AP. Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он также отметил, что согласится встретиться с Путиным только после обсуждения совместного плана с Дональдом Трампом.

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Вэнс о НАТО, угрозах и безопасности Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, в своем выступлении на конференции обратил внимание на внутренние вызовы Европы.

Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, – это не Россия, не Китай. Это угроза изнутри – отступление Европы от своих фундаментальных ценностей,

– заявил он.

Он также отметил, что европейские страны должны активнее инвестировать в оборону и не бояться политических рисков.

Если вы баллотируетесь в страхе перед собственными избирателями, Америка ничего не может для вас сделать,

– добавил Вэнс.

Вэнс заявил, что администрация Трампа будет отстаивать свои принципы во внешней политике, даже если это не всем нравится.

В Вашингтоне новый шериф. Мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но будем бороться за ваше право выражать их,

– сказал он.

Также вице-президент США упомянул о проблеме нелегальной миграции в Европе и рост угроз безопасности, напомнив о недавнем нападении в Мюнхене.

НАТО и оборонные расходы

Республиканская администрация США продолжает призывать страны-члены НАТО увеличивать расходы на оборону. Сейчас 23 из 32 стран достигают цели в 2% ВВП.

Вэнс провел отдельные встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, генсеком НАТО Марком Рютте и главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми, чтобы обсудить укрепление безопасности.