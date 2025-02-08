Відомо, що план перемоги Зеленського містить пункт, який передбачає готовність України поділитися із союзниками своїми природними ресурсами. В інтерв'ю Reuters глава держави розкрив, що менше 20 відсотків мінеральних ресурсів України, зокрема близько половини її родовищ рідкоземельних елементів, перебувають під російською окупацією, передає 24 Канал.

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Це не має дістатися Путіну

Рідкісноземельні елементи важливі у виробництві високоефективних магнітів, електродвигунів і побутової електроніки. Політик зауважив, що Москва може відкрити ці ресурси для своїх союзників Північної Кореї та Ірану, обох заклятих ворогів США.

"Треба зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо – дуже багате Дніпро, центральну Україну", – сказав він.

За його словами, Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, і урану, який використовується для ядерної енергетики та зброї.

Значна частина родовищ титану розташована на північному заході України, далеко від бойових дій.

Нагадаємо, що 7 лютого Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським наступного тижня для обговорення безпеки рідкоземельних металів та закінчення війни в Україні.