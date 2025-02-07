Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Дональд Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з президентом України наступного тижня. Також президент США припустив, що матиме розмову з Путіним.

Розмова з Зеленським, зокрема, стосуватиметься безпеки активів, таких як рідкоземельні метали та закінчення війни в Україні.

Одне з питань, яке ми розглядаємо з президентом Зеленським, – це безпека їхніх активів. Вони мають підземні ресурси – рідкоземельні метали та інші корисні копалини, але насамперед рідкоземельні метали. Ми хочемо гарантувати їхню безпеку. Справді нам потрібна безпека, бо Європа дає менше за нас,

– каже Трамп.

За словами Трампа, Європа вклала в Україну на 200 мільярдів менше, аніж США, хоча їй "це потрібніше більше". "Тому ми закликаємо їх вирівняти ситуацію та внести рівну частку", – каже він.

На питання, чи буде ця зустріч у Вашингтоні Трамп відповів, що "може бути Вашингтон", додавши, що "не поїде туди" – маючи на увазі Київ.

Окрім цього, республіканець припустив, що незабаром може зустрітися і з Владіміром Путіним.