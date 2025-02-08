Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters.

До теми Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Зеленський пояснив ідею з рідкісноземельними металами

Президент США Дональд Трамп запропонував обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу. Коментуючи цю пропозицію, Володимир Зеленський в інтерв'ю наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни та відкрита до укладання "угоди" зі США.

Журналісти зауважують, що пропозиція обміняти рідкісноземельні ресурси на підтримку пролунала в одному з пунктів Плану перемоги, який президент України презентував восени 2024 року. Відомо, що рідкісноземельні метали важливі у виробництві високоефективних магнітів, електродвигунів і побутової електроніки. Нині Росія може постачати ці ресурси до КНДР та Ірану – заклятих ворогів США. Тому Зеленський вважає, що угода з ресурсами може зупинити Путіна.

"Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що у нас є – дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", – сказав Зеленський в інтерв'ю.

Водночас президент України наголосив, що Київ не пропонує "віддавати" свої ресурси США, а акцентує на оформлені взаємовигідного партнерства для їхньої спільної розробки.

Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом,

– заявив Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон обговорюють ідею використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу.

"Я знаю, що адміністрація Трампа в цьому дуже зацікавлена... Ми готові й хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", – додав президент.