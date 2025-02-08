Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Reuters.

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Зеленский объяснил идею с редкоземельными металлами

Президент США Дональд Трамп предложил обменять редкоземельные металлы на военную помощь. Комментируя это предложение, Владимир Зеленский в интервью отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны и открыта к заключению "сделки" с США.

Журналисты отмечают, что предложение обменять редкоземельные ресурсы на поддержку прозвучало в одном из пунктов Плана победы, который президент Украины представил осенью 2024 года. Известно, что редкоземельные металлы важны в производстве высокоэффективных магнитов, электродвигателей и бытовой электроники. Сейчас Россия может поставлять эти ресурсы в КНДР и Иран – заклятых врагов США. Поэтому Зеленский считает, что сделка с ресурсами может остановить Путина.

"Мы должны остановить Путина и защитить то, что у нас есть – очень богатый Днепровский регион, центральную Украину", – сказал Зеленский в интервью.

В то же время президент Украины подчеркнул, что Киев не предлагает "отдавать" свои ресурсы США, а акцентирует на оформлении взаимовыгодного партнерства для их совместной разработки.

Американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом,

– заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа.

"Я знаю, что администрация Трампа в этом очень заинтересована... Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", – добавил президент.