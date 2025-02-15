Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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При каком условии США могут разместить свои войска в Украине

Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на ее полезные ископаемые.

Четыре американских чиновника сообщили, что в качестве дополнительного бонуса, в случае достижения соглашения с Россией о прекращении огня, Вашингтон может рассмотреть возможность размещения американских войск в Украине.

В то же время по словам двух чиновников, соглашение будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом компенсации США за миллиарды долларов военной помощи, которую Киев получал с февраля 2022 года.

Напомним, что почти половина редкоземельных металлов Украины сейчас находится на территориях, которые оккупировала Россия. Зеленский отметил, что Москва может предоставить доступ к этим ресурсам для своих союзников Северной Кореи и Ирана.