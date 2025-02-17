Про це Володимир Зеленський 17 лютого розповів під час онлайн-пресконференції в Абу-Дабі, передає 24 Канал. Україна хоче підписання угоди.

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Чого наразі не містить угода

За словами Зеленського, ця угода не є чимось принципово новим – подібні домовленості вже укладалися в різний час. Однак головне питання не в тому, що Україна може надати, а в тому, що вона отримає натомість.

Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду,

– каже український лідер.

Наразі угода не містить гарантій безпеки, а це "принципово важливий аспект", що повинен бути хоча б окреслений у меморандумі. Окремі деталі можуть змінюватися, але фундаментальні питання мають бути чітко визначені.

Зокрема, гарантії безпеки слід розглядати в контексті НАТО або альтернативних механізмів. Вони включатимуть не лише військову допомогу, а й економічні та політичні зобов’язання.

Україна вітає інвестиції США

За словами глави держави, Україна мусить будувати власну систему безпеки за зразком Альянсу, оскільки нині не є його членом. І це має бути не просто концепція, а конкретні дії, що вимагають фінансування, зброї та інвестицій.

Зеленський також підкреслив, що Україна вітає інвестиції США, але головне – це не лише отримання ресурсів, а створення нових можливостей для інвестування.

Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі,

– заявив він.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що на Мюнхенській конференції минулого тижня делегація американського Конгресу могла запропонувати Зеленському підписати документ, за яким США отримали б половину майбутніх запасів мінералів в Україні. Проте український президент "ввічливо відмовився".