"Букет, который он мне подарил, уже засох, но я выброшу его, только когда получу от него новый", – говорит одна из женщин, которая уже 8 месяцев ищет своего мужа. Он – военный 47 ОМБр "Магура" и пропал без вести под Покровском.

Каждую субботу во Львове проходят акции в поддержку пленных, пропавших без вести и их родных. Они для тех, кто ждет или ищет своих близких. Это не только о том, чтобы напомнить о них, а и о том, чтобы найти поддержку в других – тех, у кого такая же проблема.

Когда твой близкий человек пропал без вести – это испытание неизвестностью. Ты не знаешь, где он и что с ним, и вообще – жив ли он. Нужно постоянно искать в себе силы, чтобы продолжать поиски, верить в то, что неизвестность закончится и в то, что родной человек вернется домой.

После одной из таких акций в центре Львова мы пообщались с женщинами, которые ищут своих родных. Кто-то ищет мужа, кто-то – отца или брата. И боль у них одна, общая.

Что приходится переживать родным пропавших без вести военных, как они поддерживают друг друга и борются за своих близких – рассказывает 24 Канал.

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Исчез после первого боевого выхода: история Елены, которая ищет мужа

Мужа Елены в прошлом году мобилизовали в ВСУ и он присоединился к 47-й бригаде. После обучения Назарий отправился в Донецкую область – тогда "Магура" воевала на Покровском направлении, который до сих пор остается наиболее ожесточенным на всей линии фронта.

Когда он пошел на первое боевое задание, связь с мужем пропала. Елена обзванивала всех, кого только могла, и так узнала, что ее муж исчез.

"Я начала звонить в ТЦК – мне сказали обращаться на горячую линию. На горячей линии меня отправляли в ТЦК. И пока я не начала скандалить, мне дали официальное уведомление, что он пропал без вести. Командиры говорят, что ни живым, ни мертвым его никто не видел: в один момент пропала связь, но потом, когда на их позицию запустили дрон, тел там не было. Это был обстрел КАБами. Поэтому надежды мало, но она есть", – рассказывает Елена.

Сейчас Елена всеми силами пытается найти Назария, постоянно посещает акции в поддержку пленных и пропавших без вести. А еще женщина говорит, что за время поисков столкнулась с огромным равнодушием.

Когда без вести пропадает человек – это, во-первых, шок. Ты не знаешь, куда тебе обращаться, куда бежать. Ты идешь в ТЦК, тебя направляют оттуда – и так по кругу. Ты встречаешься с сильным равнодушием. Для людей в кабинетах такие истории, как у нас, – обыденность. А для нас – нет. Это большой стресс. И когда хочешь какой-то поддержки, помощи – ее нет. Учреждения у нас показывают, что им безразлично: ты просто какой-то список, заявка или номер,

– говорит Ольга.



Елена посещает каждую акцию и напоминает о "Магуре" / Фото, предоставленное 24 Каналу

И все же женщина продолжает поиски всеми силами. И верит в то, что ее муж вернется. Дома она держит букет, который любимый подарил ей незадолго до выхода на позиции. Он все еще стоит и она говорит, что выбросит его только тогда, когда муж подарит новый.

Оставалось несколько месяцев до пенсии: история Ольги и ее мужа Юрия

Муж Ольги всю жизнь был военным и, в частности, участвовал в АТО и в миротворческих миссиях в африканских странах, поэтому волноваться за него приходилось постоянно. Женщина вспоминает, что всегда говорила, что у ее мужа большое везение. Он уже в первый день полномасштабного вторжения был в одной из воинских частей на Львовщине. Утром россияне запустили туда несколько ракет. Мужчина получил ранения, но остался жив. В его ноге остался обломок, но несмотря на это, а также возраст, он оставался служить на Западе страны.

До почетной пенсии мужчине оставалось несколько месяцев. Ольга вспоминает, что даже радовалась этому, что наконец сможет жить спокойно, не волноваться за него. Однако в марте прошлого года его выписали из воинской части и прикомандировали в "Магуру". Во время первого боевого выхода он получил ранение – из тела достали 12 обломков. Мужчина был несколько недель в госпитале.

Знаете, у меня муж всю жизнь военный. Но когда он мне звонил, он был в отчаянии. Он говорил мне: "Я еще такого в жизни не видел",

– вспоминает Ольга.

Несмотря на ранения и контузию, мужчину отказывались отправлять на реабилитацию. Как вспоминает Ольга слова мужа, там, в больнице, ему сказали, что "таких, как он, много". 12 апреля 2024 года его выписали из госпиталя, и он вернулся на службу.

13 апреля мы с ним в последний раз говорили. Он тогда выкурил, наверное, пачки две сигарет, пока мы с ним разговаривали. Он курил сигарету за сигаретой и говорил: "Оля, мы в последний раз говорим". На что я сказала: "Юра, ты же такой фартовый, в первый день войны был ранен, но выжил, потому что прикрыла машина. Ты прошел АТО. И теперь тебя эвакуировали, ты жив". А еще я тогда ему сказала такие слова: "Я тебя даже с того света достану". Он что-то шутил, что такая, как я, и вправду может, а потом сказал, что здесь уже даже я бессильна, потому что мы воюем с извергами,

– рассказывает Ольга.

Когда через 3 дня ее муж после обстрела исчез – для Ольги начался личный ад. Тело мужчины так и не нашли, но и с дронов его не увидели, поэтому есть надежда, что он выжил. Но когда женщина впервые об этом услышала – то и не знала, куда податься, а регистрация на сайте Координационного штаба была целым квестом.



Родные пленных и пропавших без вести бойцов "Магуры" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но едва ли не самым тяжелым было слышать слова о том, что россияне не берут в плен бойцов "Магуры". Когда Ольга узнала об исчезновении своего мужа, то начала искать все возможные контакты, чтобы узнать буквально хоть что-то. Так она дозвонилась до боевого медика бригады.

Я позвонила ей, а она мне сказала: "Чего вы ищете? Вы понимаете, что они не в бар пошли погулять, они – "двухсотые". Там никого в плен не берут, "Магуру" расстреливают на месте, поэтому можете не искать и ждите тело",

– рассказывает Ольга.

Исчезла целая группа: история Анны, которая ищет мужа

Муж Анны 20 лет работал учителем физики в местной школе на Львовщине. Но когда началось полномасштабное вторжение, его мобилизовали в ВСУ. Хотя, как вспоминает его жена, он и сам хотел служить. Мужчина работал авиационным механиком, занимался ремонтом техники.

Его работа предусматривала и периодические выезды в зону боевых действий. Однако в июне 2024 года его прикомандировали в 47-ю отдельную механизированную бригаду, поэтому он попал на Покровское направление.

В конце июня мужчина пошел на первое боевое задание и предупредил Анну, что будет без связи несколько дней, но позвонит, как только вернется. Но дни шли и связи не было. 1 июля Анна и другие родственники мужа начали бить тревогу. И не зря – уже через 4 дня они получили официальное сообщение, что он пропал без вести.

Когда Анна получила вещи мужа, среди них был и телефон. Так женщина получила контакты собратьев своего любимого и писала и звонила им, чтобы хотя бы узнать, при каких обстоятельствах ее муж исчез.

30 июня с позицией, где был ее муж, еще была связь. Командир группы погиб во время российского обстрела, поэтому любимый Анны взял командование на себя. Другие же бойцы были ранены, поэтому попросил для них эвакуацию.

Побратимы сказали, что он взял на себя командование. С ним были трое его ребят и несколько с других позиций. Большинство из них были ранены, поэтому он помог их эвакуировать. Приехала машина и их отправили, но когда я спрашивала, почему его оставили, то говорят, мол, "руки и ноги были, голова на месте, был в сознании". Ему потом отправили новых ребят. И все они исчезли. Мы не знаем ни тех ребят, ни их фамилий или позывных. На этом наше такое расследование завершилось,

– рассказывает Анна.

Поиски брата, когда на службе муж и сын: история Валерии

Валерия живет на Львовщине, ее родители – в Запорожье, где до недавнего времени жил и ее брат. Однако прошлым летом ему по дороге на работу вручили повестку. После обучения на Днепропетровщине на сапера он должен был присоединиться к 157-й бригаде, но часть тех, кто там проходил обучение, отправили в 47-ю бригаду "Магура", которая в то время уже переместилась на Курщину и выполняла боевые задачи.

Брат Валерии 25 сентября прибыл в Сумскую область. 27 сентября еще позвонил отцу и поздравил его с днем рождения. В разговоре с мамой говорил, что у него все хорошо, но в ближайшее время будет идти на задание.

Однако дни шли, а брат на связь не выходил. Родные обратились в ТЦК, к бригаде и всем возможным знакомым и незнакомым людям. Только 5 октября мама получила сообщение об исчезновении ее сына.



Валерия ищет своего брата / Фото, предоставленное 24 Каналу

Позже Валерия познакомилась с побратимом брата, который рассказал, что они попали фактически в котел, а сам он выжил, потому что едва ли не в начале наступления его эвакуировали из-за серьезного ранения.

Он сказал мне, что брат был очень активный. Они с собратьями шли в наступление, но потом были вынуждены отступать – и уже на третьей линии не было возможности эвакуировать ребят. Брат там был ранен. Но потом, когда смотрели с дрона, то его уже не увидели,

– говорит Валерия.

Тела нескольких собратьев брата Валерии все-таки забрали с позиций впоследствии. Однако его тела так и не было. Поэтому женщина надеется, что ее брат жив и сейчас находится в плену. В Запорожье, кроме родителей, его ждет и 4-летняя дочь.

У Валерии также сейчас служит в армии сын. Муж тоже длительное время воевал, но сейчас по состоянию здоровья не служит.

Вышел из ада, а сейчас – неизвестность: история Оксаны, которая ищет отца

Отец Оксаны, как и муж Ольги, – военный с многолетним стажем. Ее папа воевал на Востоке во время АТО. Как в 2014, так и с 2022-го он был военным водителем. Еще на Донбассе во время АТО отец Оксаны был в горячих точках, где не раз его жизнь была под угрозой

И в 2024 году с полигона мужчину, которому на тот момент уже было 54 года, перевели в пехоту. Когда он попал на Покровское направление, то некоторое время не ходил на позиции. Но все же и ему идти пришлось.

Он ушел ночью с 30 июня на 1 июля, а уже 7-го сказали, что не было связи с ними – мо**али накрыли их позицию. Тогда пришло извещение, что он пропал без вести. Так начались наши поиски,

– рассказывает Оксана.

Оксана начала искать собратьев отца и их родных. Так в свое время она нашла Анну, и женщины предполагают, что отец Оксаны мог быть среди тех, кого отправили к ее мужу после эвакуации раненых. Однако это пока только предположение.

Бойцов "Магуры" почти не возвращают из плена

По словам женщин, сейчас в чате родных пленных и пропавших без вести бойцов "Магуры" – более 700 человек. И только о 5% из них есть подтверждение, что они живы и в плену. Еще примерно столько же – вероятно, в плену, но подтверждений недостаточно, кроме слов освобожденных из плена, которые рассказывают, что слышали что-то о ком-то.

Важно. Наш разговор происходил до обмена пленными 19 марта 2025 года. К этому времени в рамках обменов не вернули ни одного бойца "Магуры", и только 19 марта домой вернулись двое воинов.



Родственники пропавших без вести и пленных бойцов "Магуры" / Фото, предоставленное 24 Каналу

На встречах с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом или представителями Координационного штаба, как говорят родные, часто звучит одно и то же: "Россия не идет на контакт" и "мы делаем все возможное". Что родственники выяснили за время своих поисков: квазиреспублики Донетчины и Луганщины не идут на обмены, то есть если бойцы с Покровского направления попали в колонии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, то их обмен фактически невозможен, пока их не этапируют в российские тюрьмы.

Как жить, когда твой близкий человек в неизвестности

Ольга сейчас воспитывает 13-летнего сына. Прошлым летом она решила отвезти его к родственникам в Эстонию и устроить ему отдых. А после возвращения не раз слышала разговоры, мол, "у нее муж пропал, а она на море поехала". Для всех остается за кадром, что переживает женщина и ее сын, у которого отец пропал без вести.

Сын у меня не раз спрашивал: "Мам, а как ты думаешь, папу бьют? А его пытают? А когда он вернется, то будет нас помнить?" Несколько дней назад похоронили его двоюродного брата, ему было 29 лет. После этого сын сказал мне: "Мама, пообещай, что папа вернется домой живым". На это я ему сказала: "Я тебе могу дать любое обещание, но о том, что папа вернется, – к сожалению, не могу",

– говорит Ольга.

Женщина отмечает, что очень ей и сыну сейчас очень помогают и поддерживают старшие дочери от первого брака. Первый муж умер и Юрий в свое время заменил девочкам отца. Поэтому сейчас они все вместе ищут отца.

А вот дочери Елены еще нет и двух лет. Она совсем не помнит своего папу и знает его только по фото.

Нашей дочери год и 8 месяцев. Муж исчез 8 месяцев назад. У нас дома большие совместные фото, то когда спросить дочь: "Где папа?", она бежит и показывает его на фото. У меня часто сердце разрывается, когда я вижу, как идет целая семья – муж, жена и дети. И я с ребенком одна. Я так мало имела это счастье, но все еще могу иметь его дальше,

– говорит Елена.

Обе женщины говорят, что приходится держаться и быть сильными ради детей. Однако часто люди, которые говорят "ты такая сильная", даже не осознают, какую боль испытывают те, чьи близкие люди в неизвестности. Когда ты даже не знаешь – оплакивать и ждать тело или молиться и искать родных на фото с обменов.

Вот приходишь домой, а там ваши фотографии. А я стараюсь быть сильной – делаю все, чтобы он мной гордился. Любой мой шаг для этого. А люди этого не понимают. Ты делаешь максимум, чтобы быть сильной, подарить детство своему ребенку, а кому-то кажется, что ты должна сесть в синем платке и плакать, потому что у тебя такая беда,

– отмечает Елена.

Анна говорит, что так часто перечитывает переписку с мужем, что уже знает все сообщения на память, и продолжает перечитывать.

А еще Ольга, Елена и Анна, которые ищут своих любимых, говорят, что каждый раз, когда мимо проходит мужчина в форме, они видят в них своих любимых.



Родные бойцов "Магуры" напоминают о своих близких / Фото, предоставленное 24 Каналу

К сожалению, горе одним – это время для "заработка" другим. Женщины говорят, что сильно активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги за якобы информацию о том, где их родные. Оксана говорит, что у нее требовали 2 000 долларов за информацию об отце. И, к сожалению, есть случаи, когда родные все-таки переводят деньги, надеясь, что хоть так они смогут выйти из неизвестности, но тщетно.

"Мы теперь сами, как полиция"

Родные пропавших без вести и пленных из 47-й ОМБр "Магура" еженедельно посещают акции во Львове. Конечно, по разным причинам бывает, что кто-то пропускает акцию, но обычно нет. Для них эти акции важны и нужны, в частности и потому, что никто лучше них не поймет, что они переживают.

Женщины между собой шутят, мол, уже сами стали как полиция и вообще в основном это не следователи звонят им сообщать новые детали расследования по делу об исчезновении, а они сами рассказывают, что нашли и что слышали.

Ольга говорит, что после исчезновения мужа круг общения уменьшился существенно: исчезли много друзей и собратьев ее мужа, никто не звонит и не интересуется. С этим соглашаются и другие женщины, которые говорят, что у них ситуация такая же.

Хотя Елена еженедельно посещает акции не сама – вместе с ней ездит лучший друг ее мужа. Он волонтер и много работает для помощи военным, а сейчас говорит, что ему обидно, что не успел помочь другу – он прислал ему новую экипировку, но тот не успел забрать из "Новой почты". Посылка пришла как раз тогда, когда он исчез.

Родные пропавших без вести бойцов "Магуры" на акциях в поддержку бойцов / Фото, предоставленные 24 Каналу

За те несколько часов, что мы разговаривали, были и смех, и слезы. Но, как говорят женщины, им становится после таких разговоров легче, потому что за это время они стали родными друг другу и даже опорой. Они едут домой, чтобы вернуться на следующей неделе и встретиться во Львове. За эти 6 дней они снова будут звонить и в официальные структуры, и знакомым или не очень людям в надежде найти какую-то зацепку. И потом снова приедут на акцию.

Обратите внимание! Самые большие акции все же происходят в Киеве, но абсолютное большинство родных не живут в столице. Поэтому раз в две недели они чередуются, кто приедет на акции, в частности, у Координационного штаба, чтобы напомнить о своих родных. Интересно, что на одной из встреч с уполномоченными в вопросах пленных и пропавших без вести органов, представители структуры сказали, что акции родных мотивируют их работать больше, потому что они чувствуют большую ответственность.

Что же может сделать каждый из нас для того, чтобы помочь родным пленных и без вести пропавших? Говорить о них. Не забывать о них. Помнить, что бойцов "Магуры" не обменивали до марта 2025 года. А еще – приходить на акции. Тем, кто в беде, как никогда нужно понимать, – они не одни.