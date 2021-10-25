Часть войска УНР окружили, а больше трех сотен воинов – расстреляли. Трагической оказалась и судьба самого Юрия Тютюника, материалы дела которого обнародовало ведомство.

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СБУ обнародовала документы, которые касаются Юрия Тютюника

Документы обнародовали в сотую годовщину Ноябрьского Рейда или второго зимнего похода армии УНР против большевиков. Он состоялся 25 октября 1921 года. СБУ обнародовало материалы дела Юрия Тютюника, которого физически уничтожила система.

Украинские воины пытались отстоять независимость и спасти страну. И это в то время, когда большевики уничтожали украинцев политикой "военного коммунизма" и грабили села "продразверсткой", которые в конечном итоге привели к первому Голодомору 1921 – 1922 годов,

– говорится в сообщении.

Тогда часть войск УНР окружили под Базаром, в Житомирской области.

Тютюника с помощью подвоха вернули в Украину, а потом – расстреляли

После непродолжительного проживания в эмиграции генерала подвохом вернули в Украину. Шантажируя семьей, его заставили "раскаяться",

– рассказали в СБУ.

Согласно материалам "Википедии", Тютюника арестовали в 1923 году. Во второй раз его арестовали в феврале 1929 года. Его отправили в Бутырскую тюрьму, в Москве.

В октябре 1930 года Юрия Тютюнника расстреляли. Только в ноябре 1997 года его реабилитировали за "отсутствием доказанных фактов преступления".

СБУ обнародовала документы дела Юрия Тютюника / Скриншоты с сайта архива

Коротко о Юрии Тютюнике