Частину війська УНР оточили, а понад три сотні вояків – розстріляли. Трагічною виявилась і доля самого Юрія Тютюника, матеріали справи якого оприлюднило відомство.

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СБУ оприлюднила документи, що стосуються Юрія Тютюника

Документи оприлюднили у соту річницю Листопадового Рейду або другого зимового походу армії УНР проти більшовиків. Він відбувся 25 жовтня 1921 року. СБУ оприлюднило матеріали справи Юрія Тютюника, якого фізично знищила система.

Українські воїни намагалися відстояти незалежність і врятувати країну. І це в той час, коли більшовики знищували українців політикою "воєнного комунізму" та грабували села "продрозкладкою", які зрештою призвели до першого Голодомору 1921 – 1922 років,

– мовиться у повідомленні.

Тоді частину військ УНР оточили під Базаром, що на Житомирщині.

Тютюника підступом повернули в Україну, а згодом – розстріляли

Після нетривалого проживання в еміграції генерала підступом повернули в Україну. Шантажуючи родиною, його змусили "розкаятися",

– розповіли в СБУ.

Згідно з матеріалами "Вікіпедії", Тютюника арештували 1923 року. Вдруге його заарештували у лютому 1929 року. Його відправили в Бутирську в'язницю, що в Москві.

У жовтні 1930 року Юрія Тютюнника розстріляли. Тільки у листопаді 1997 року його реабілітували за "відсутністю доведених фактів злочину".

СБУ оприлюднила документи справи Юрія Тютюника / Скриншоти з сайту архіву

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