Масові розстріли розпочались саме 29 вересня 1941 року. За кілька днів у Бабиному Яру життя відібрали у десятків тисяч людей – жінок, чоловіків та навіть дітей.
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Опублікували спогади киянки, яка жила поруч з Бабиним Яром
Служба безпеки опублікувала спогади киянки Надії Горбачової. У той страшний 1941-ий вона мешкала поруч з Бабиним Яром, отож і зберегла у пам'яті весь той жах, який там коївся.
Ми бачили, як в 15 метрах від Бабиного Яру німці примушували роздягатися привезених євреїв і наказували їм бігти. Їх розстрілювали з автоматів та кулеметів. Я особисто бачила, як до яру скидали немовлят,
– розповіла Горбачова.
Жінка вразила страшними подробицями: у яру були й живі діти. Коли німці закопували верхній шар, то земля ворушилась. Люди передчували свій кінець, тому падали в ноги німцям, проте отримували лише стусани.
Горбачову допитували у 1943 році
Допитувало Горбачову у вересні 1943 року слідче управління УЗ КДБ у Київській області. Зараз, 80 років по тому, ці та інші спогади можна прочитати в електронному архіві Українського визвольного руху – у збірці "Бабин Яр. Свідчення очевидців".
Таких документів в архіві чимало / Фото СБУ
Коротко про трагедію у Бабиному Яру
- Лише за 29 – 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру німці розстріляли понад 33 тисячі людей.
- Це одна з наймасовіших страт часів Другої світової війни.
- Знищення людей тут продовжувалось і до 1943 року.
- Жертвами стали євреї, цигани, військовополонені, партактивісти, підпільники, українські націоналісти.
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