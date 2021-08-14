Ці списки опублікували онлайн. Можна зі понад 135 тисяч імен знайти потрібне.

Зауважте Взяли за моду транслювати радянські фільми, – інтерв'ю Кременя про порушення на каналах

У Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр вперше відкрили картотеку осіб

Картотеку громадян, визнаних радянською владою "неблагонадійними" на території Києва та Київської області, вперше оприлюднено онлайн,

– розповіли у центрі.

Інформацію оприлюднити тільки зараз тому, що у часи незалежності України їх не могли публікувати через закон про персональні дані. Це стало можливим тільки через 75 років із моменту їх створення.

З'явились документи у 1951 – 1964 роках. Інформація у них стосується довоєнного періоду, тобто 20 – 30 років 20 століття. У радянський час папери мали гриф "таємно". Їхні оригінали зберігаються в Держархіві Київської області (ДАКО).

Понад 135 тисяч карток з інформацією про "неблагонадійних"

Онлайн оприлюднили понад 135 тисяч карток із даними про людей, розміщеними у папках в алфавітному порядку. Там написано:

прізвище, рік і місце народження, адресу проживання;

у деяких – професію та родичів;

є графа "політичне минуле", яка пояснює, чому людина була визнана радянською владою "неблагонадійною".

Директорка Державного архіву Київської області Соф'я Каменєва пригадала, що за радянської влади людину могли визнати неблагонадійною, якщо вона отримувала грошові перекази в іноземних банках, мала намір виїхати за кордон або працювала в органах влади гетьмана Скоропадського.

Навіть під приводом того, що особа нібито отримувала нетрудові доходи,

– зауважила директорка.

До речі, у рамках проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту оцифрували вже понад 1,25 мільйона документів 20 століття. Там й про окупацію Києва 1941 – 1943 років, й про трагедію Бабиного Яру, й про переселення єврейського населення до війни.

Коротко про "неблагонадійність" в СРСР