Эти списки опубликовали онлайн. Можно из более 135 тысяч имен найти нужное.

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В Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр впервые открыли картотеку лиц

Картотека граждан, признанных советской властью "неблагонадежными" на территории Киева и Киевской области, впервые обнародована онлайн,

– рассказали в центре.

Информацию обнародовали только сейчас потому, что во времена независимости Украины их не могли публиковать из-за закона о персональных данных. Это стало возможным только через 75 лет с момента их создания.

Появились документы в 1951 – 1964 годах. Информация у них касается довоенного периода, то есть 20 – 30 лет 20 века. В советское время бумаги имели гриф "секретно". Их оригиналы хранятся в Госархиве Киевской области (ДАКО).

Более 135 тысяч карточек с информацией о "неблагонадежных"

Онлайн обнародовали более 135 тысяч карточек с данными о людях, размещенными в папках в алфавитном порядке. Там написано:

фамилия, год и место рождения, адрес проживания;

в некоторых профессию и родственников;

есть графа "политическое прошлое", которая объясняет, почему человек был признан советской властью "неблагонадежным".

Директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева вспомнила, что при советской власти человека могли признать неблагонадежным, если он получал денежные переводы в иностранных банках, намеревался выехать за границу или работал в органах власти гетмана Скоропадского.

Даже под предлогом того, что лицо якобы получало нетрудовые доходы,

– заметила директор.

Кстати, в рамках проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста оцифровали уже более 1,25 миллиона документов 20 века. Там и об оккупации Киева в 1941 – 1943 лет, и о трагедии Бабьего Яра, и о переселении еврейского населения до войны.

Коротко о "неблагонадежности" в СССР