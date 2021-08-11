Такое несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопросы национальной безопасности и обороны Украины. Об этом в программе "Первые лица" Елены Трибушной на 24 канале рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Читайте также Несмотря на новые языковые нормы: украинские телеканалы нагло нарушают закон

О ситуации на украинских телеканалах

Почему не действует так эффективно языковой закон, а телеканалы чувствуют, что никто их не накажет? Они продолжают показывать сериалы и фильмы на русском. Я так понимаю, что ваш Офис и Национальный совет телевидения и радиовещания пытаются переложить ответственность друг на друга. Как выйти из этой ситуации?​

Подтверждаю, что исполнение закона – это не прерогатива кого-то отдельного, а норма для обязательного исполнения каждым гражданином. Также это касается резидентов, которые ведут свою деятельность на территории нашего государства. Когда мы говорим об особенности применения и реализации государственной языковой политики – однозначно, мы должны говорить о том, что предшествовало этому процессу.

На 25 году украинской Конституции и 30 году Независимости все еще не утихают баталии вокруг того:

насколько важно защищать и поддерживать закон;

насколько действенным является механизм тех или иных санкций;

что будет завтра с реализацией главного языкового закона.

Недаром у меня с собой решение Конституционного Суда Украины по делу по конституционном представлении 51 народного депутата Украины относительно соответствия конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он датирован соответствующим решением за 14 июля 2021 года. Этим документом в очередной раз подтверждено, что и закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, и особенности имплементации языкового законодательства соответствуют всем нормам. В частности, Конституции Украины.

Сегодня нет никаких противостояний между уполномоченным и Нацсоветом. Есть признаки невыполнения отдельными телеканалами. Об этом мы заявили одними из первых в Украине, согласно результатам мониторинга 16 – 17 июля. Это может быть предметом сегодняшней дискуссии.

Если исходить из позиции Конституционного Суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопросы национальной безопасности и обороны Украины. Исходя из того, что системные нарушения языкового законодательства на отдельных телевизионных каналах во время трансляции русскоязычных фильмов и сериалов подпадают под такие признаки, то можно говорить, что это – угроза нацбезопасности и обороне.

Я искренне убежден, что сегодня есть абсолютно достаточно инструментов у украинской власти, чтобы контролировать процесс по возможным фактам нарушения действующего законодательства. Касается ли это уполномоченных, или Нацсовета, или Совета нацбезопасности и обороны.

Вы говорили, что нарушают нормы языкового закона "Интер", "Украина" и "1+1". Они демонстрировали сериалы на русском языке без украинского дубляжа. "Плюсы" сказали, что они будут продолжать это делать, так как их зритель любит русский и рейтинги падают. Что вы или Нацсовет можете сделать, чтобы это не повторялось?

Эту ситуацию надо рассматривать отдельно. Речь идет не о несоблюдении каналом всего контента, а именно о части 23 статьи закона о языке, которая определяет, что фильмы и сериалы должны быть продублированы. "Интер" в последнее время взял себе за моду транслировать фильмы советского производства. Это фильмы, изготовленные до 1991 года, и их сегодня транслируют только с титрами. Это прямое нарушение 23 статьи. Об этом мы указали и телеканалу, и Нацсовету.

Наша позиция исходит из того, что мы, составив акт об этом, в соответствии с заключенным меморандумом направили свою информацию в Нацсовет с тем, чтобы была возможность наложения соответствующих санкций в части нарушения закона О телевидении и радиовещании. Мне кажется, что это и является предметом тех рассмотрений, которые сейчас находятся у Национального совета. Хочу подчеркнуть, что для того, чтобы советские фильмы транслировались на украинских телеканалах – они должны иметь соответствующие удостоверения.

Чтобы выяснить ситуацию и понять, соответствуют ли они действительности и имеют ли свой срок – мы так же обратились в Государственное агентство Украины по вопросам кино за соответствующими разъяснениями.



Тарас Креминь рассказал, как каналы нарушают закон о языке / Фото из фейсбука омбудсмена

Я считаю, что спекуляций с советскими кинофильмами на русском языке с 16 июля быть не может и не должно. Закон – один для всех. Было 2 года, чтобы привести в соответствие те фильмы и сериалы, которые планировали демонстрировать. За исключением этих 3 телеканалов, все остальные 24 телерадиоорганизации, если посмотреть на статистику, таких нарушений не имеют. Это означает, что лишь незначительная часть пошла на нарушение.

Что касается сериалов на других телеканалах. Скажем, на "1+1" или "Украине". Да, первые дни они транслировались на украинском, но потом, якобы под влиянием комментариев от зрителей о несовершенном переводе, трансляции начали восстанавливать на негосударственном языке. По этим и другим признакам я не могу комментировать ничего, кроме того, что закон надо выполнять.

К теме Сериал "Сваты" снова показывают на русском языке: в Украине вспыхнул скандал

Так же мы составили соответствующий акт и направили его в адрес телерадиоорганизаций, которые должны дать обстоятельный и исчерпывающий ответ. Я надеюсь, что у каждой телерадиоорганизации, которая составляет план трансляций – особенно ко Дню Независимости – не будет возникать никаких оснований для нарушения законодательства.

Очень оперативно и профессионально сработал КСУ, когда признал неконституционным закон Об основах государственной и языковой политики, который фактически привел в 2012 году к языковому Майдану. Мы это все прекрасно помним. Эту ситуацию надо использовать для того, чтобы украинского языка становилось больше. Чтобы качество преподавания и уровень украинского были на достаточном уровне.

На одном из форумов "Украина 30", который проходил в День Рождения Тараса Шевченко, президент Владимир Зеленский сказал, что украинский – единственный государственный (язык – 24 канал), поэтому любые спекуляции по этому поводу – это политические вопросы, которые не могут быть поддержаны украинским обществом. Эта позиция мне понятна. Она абсолютно фундаментальная и основательная, исходя из исторического пути украинского народа за защиту и сохранение украинского языка, решения Конституционного Суда и того, что требует общество.

Интервью с Тарасом Креминем: смотрите видео



О нарушителях языкового закона

Общество требует поддержки. Для статистики приведу еще один такой факт. За первые полгода мы получили более 2 тысяч жалоб и обращений от граждан Украины из разных уголков на нарушение их прав в разных сферах. Хочу подчеркнуть, из 2 126 обращений 754 пришло из Киева и Киевской области. Это означает, что треть всех обращений и возможных нарушений представлены в столице нашего государства и Киевской области.

Справка. В сфере телевидения и радиовещания – 111 нарушений. Из них наибольшая доля – в течение последних недель июля. А наибольшее количество из-за того, что часть представителей сферы обслуживания так и не смогли обеспечить граждан Украины предоставлением информации на государственном языке.

Мы имеем 683 обращения с 16 января, когда вступила в силу 30 статья, из-за того, что у нас интернет-магазины не имели украинской версии. Парадокс. Обслуживать граждан Украины в период пандемии через интернет-магазины и вебсайты, которые предоставляют услуги не на государственном языке. Это не только может быть русский, но и любой другой, но не украинский. У нас таких фактов из 2 тысяч – треть, 683.



Новые нормы языкового закона в Украине / Инфографика 24 канала

Люди вам пишут, что какой-то сайт или телеканал показывает фильмы или продает услуги, пользуясь русским языком?

Да.

Что вы дальше с этим делаете?

В отношении телеканалов мы составляем акт и направляем его в адрес телерадиоорганизации и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Относительно других сфер – мы можем провести мероприятия государственного контроля. То есть мы обращаемся непосредственно к зафиксированному нарушителю, у которого либо не такая вывеска, либо неправильно обслуживают, либо предоставлена не такая информация. Либо в органы местной власти или самоуправления, в депутатский корпус местных советов за соответствующими разъяснениями в контексте проведения мероприятий государственного контроля, как это определено действующим законодательством.

В течение первой половины 2021 года нами проведено или до сих пор проводится 95 таких мероприятий государственного контроля. Из 95 таких процедур треть – это нарушение языковых процедур теми, кто должен прежде всего выполнять языковой закон:

депутаты местных советов;

городские головы;

секретари местных советов.

Это юг – Николаевщина, Одесщина, Харьковщина, а также ряд других городских и областных советов.

То есть те регионы, которые у нас привыкли называть русскоязычными?

Я бы не называл эти регионы русскоязычными. Скорее, я бы сказал о том, что в какой-то степени они являются обрусевшими. Скажем, Николаевщина, где я родился и провел большую часть своей жизни, является весьма неоднородной. Потому что там много национальных меньшинств, которые общаются на разных языках. Это может быть болгарский, чешский, польский. Но откровенно, там большинство людей говорят по-русски. Если мы говорим об областных центрах – возможно. Если о жителях районов, например, Николаевщины – Врадиевский, Первомайский – это украиноязычное население. Есть немножко суржика, но это совершенно не беда. Потому эта статистка говорит о том, что нарушения идут как раз от тех, кто должен был создавать лучшие условия для реализации региональной языковой политики.

У вас даже статус регионального языка у русского отобрали буквально недавно.

Из-за того, что закон Об основах государственной языковой политики признан неконституционным. Поэтому соответствующие решения местных советов, которые были приняты на его выполнение, автоматически являются таковыми.

Важно Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве

Почему так саботировали это решение?

В Украине, к большому сожалению, языковому вопросу всегда добавляли какие-то политические черты или окраску. Вспомним предвыборные программы первых президентов, народных депутатов, депутатов местных советов от разных политических сил. Языковой вопрос был одним из самых распространенных, и каждая из политсил предлагала свое решение. Поэтому с 1991 года, хотя был закон о языке в Украинской ССР, у нас было где-то с десяток попыток подготовить сбалансированный, по мнению той или иной политсилы, языковой закон, который, в частности, и решил бы вопрос негосударственных языков. Скажем, русского. И это было представлено в законе 2012 года.

Но надо исходить из главного, что в Конституции украинский язык является единственным государственным. Исходить нужно из современных реалий, которые говорят о том, что есть решение Конституционного Суда Украины.

К тому же вопрос билингвизма, о котором иногда говорят некоторые политики и исследователи, играет свою роль. Но для того, чтобы человек был обеспечен не только своим правом на получение информации, каждый гражданин должен иметь доступ к курсам по изучению украинского языка. Впрочем вопрос курсов – только часть той работы, которая должна быть обеспечена либо местной, либо государственной властью. Телевизионное, печатное, книжное информационное поле, театрально-зрелищные мероприятия, туристическая и экскурсионная деятельность, обслуживание в центрах предоставления административных услуг, из уст правоохранителей, адвокатов, судей, прокуроров, сфер обслуживания – эти и многие другие компоненты составляют единое информационное поле, которое должно быть украиноязычным.

Об отношении депутатов к языковому закону

Вы только что похвалили президента за то, что он говорит, что украинский язык – единственный государственный, и никаких спекуляций по этому поводу не может быть. Не думаете ли вы, что он должен был бы это сказать депутатам своей фракции, которые пытались отменить некоторые нормы этого закона. Как раз накануне 16 июля, когда они хотели дать возможность каналам и дальше показывать фильмы на русском языке, когда Максим Бужанский (нардеп от "Слуги народа" – 24 канал) предлагал вернуть обучение на русском в школы. Насколько искренни те, кого мы называем "командой президента", когда он говорит, что у нас украинский язык – единственный государственный, но когда сериал "Сваты" показывают на "1+1" на русском?

Наверное, есть в этом какой-то символизм. Возможно, закономерность. Когда в середине июля на пленарном заседании Верховной Рады рассматривали изменение в Бюджетный кодекс, которым хотели внести изменения в ряд законодательных актов об:

отмене штрафов за нарушение языкового закона;

обязательном экзамене на владение языком для государственных служащих;

применении негосударственного языка как языка обучения в учебных заведениях.

На этой же неделе КСУ вынес решение о признании конституционным закона о языке. На этой неделе депутаты украинского парламента не поддержали такие изменения и откровенно заявили, что вносить изменения в закон, в том числе и Бюджетный кодекс, относительно языкового закона является разбалансировкой ситуации. И тогда же состоялось очень показательное, по моему мнению, заседание "Украина 30" по вопросам языка. На котором так же выступили президент в аналогичной тональности, члены правительства, члены Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

И эта тональность идет на усиление того, что украинский язык надо беречь, а для развития институтов гражданского общества, решения языковых проблем сегодня нужно создавать дополнительные возможности для эффективной реализации государственной языковой политики. И такие вещи происходят сегодня в нашем мире, на которые я как уполномоченный обращаю внимание.

Мне бы очень хотелось, чтобы постепенно языковой вопрос избавлялся от политической ангажированности. Чтобы он перестал быть предметом политических манипуляций. Потому что, скажем, я очень заинтересован в том, чтобы эффективно работала Национальная комиссия стандартов государственного языка. И все, кто хотят работать на систему государственной власти, могли зарегистрироваться, своевременно получить сертификат. А даже если не сдали, то иметь возможности повысить свой уровень языковых компетенций в ближайшей перспективе, и через 4 месяца повторно сделать это дело.

Экзамен по владению украинским языком для госслужащих: что известно? Экзамен по определению уровня владения государственным языком с 16 июля является обязательным для лиц, которые обязаны знать его и применять при исполнении служебных обязанностей.

Прежде всего это касается потенциальных публичных деятелей, государственных служащих, сотрудников Нацполиции, прокуроров, судей, руководителей учебных заведений, ученых и педагогов.

Экзамен будут сдавать даже кандидаты в президенты Украины и потенциальные члены правительства.

Задания будут состоять из 4 блоков: культура речи, чтение, письмо, речь.

Если действительно есть такие граждане, которые хотят получить паспорт – пожалуйста. Украина открыта, откровенна в таких намерениях к своим собеседникам. Но, скажем, мне не нравятся миграционные процессы. Мне не нравится, что украинская молодежь после окончания школы спешит на учебу за границу. Что старшее поколение опускает руки из-за того, что они в определенной степени не могут защитить себя то ли в медицинском плане, то ли в каком-либо другом. На самом деле языковой вопрос, насколько я помню из социологических исследований последнего времени, не входит в 10 ключевых, которые сейчас беспокоят украинцев. Чем меньше мы будем говорить о языке, а больше будем делать для обеспечения языковых прав граждан Украины, тем будет лучше.

Пока это будет оставаться таким эффективным инструментом манипуляции для политиков, это никогда не закончится. Сейчас вы фактически тот человек, от которого зависит, насколько эффективно будут внедрять закон о языке. В частности, телевидение – это показательный пример. Телеканалы сознательно нарушают закон о языке. Инструмента повлиять на них, я так понимаю, нет. Вы не можете их ни оштрафовать, ни каким-либо образом наказать. Что с этим сделать?

Знаете, для этого есть Верховная Рада Украины. Мне, как народному депутату 8 созыва, который наблюдал за процессом регистрации законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пришлось видеть, как он от первого ко второму чтению был фактически изменен. Очень много норм было выхолощено, часть из них убрали как раз из-за того, чтобы найти этот баланс.

Чтобы за него проголосовали?

Да, конечно. Чтобы найти голоса в парламенте в 2019 году в апреле, надо было найти все-таки сбалансированное и соответствующее решение.

У вас же там было большинство?

Вопрос не в том. Тогда рассматривали 3 языковых законопроекта от разных политических сил. Конечно, было рейтинговое голосование. Каждая из политических сил или субъектов представления имела право на то, чтобы именно их документ получил большинство, чтобы потом пройти ко второму чтению. Вопрос в другом. Скажем, когда рассматривался этот законопроект при подготовке ко второму чтению, то, конечно, говорилось и о том, что может стать предметом дискуссий 16 июля 2021 года.

Собственно, вопрос деятельности теле- и радиоорганизаций был далеко не из последних, который мы обсуждали и на комитетах, и на фракции. Были круглые столы, открытые дискуссии и прочее. Тогда мы сошлись на том, что Нацсовет имеет те полномочия, которые бы усиливали институциональную способность уполномоченного. Это никоим образом не перекидывание, не распыление проблемы по разным институтам, потому что лучшее решение – это ее заговорить или подготовить отписку. Никоим образом по такому принципу не работаем. У нас есть свои инструменты, механизмы того, как мы будем действовать дальше, но надеемся, что как раз в этой совместной нашей деятельности между теми институтами, которые отвечают за информационное пространство, будет такое решение.