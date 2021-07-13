По информации Николаевской областной прокуратуры, решение приняли 8 июля. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

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Местные депутаты не имели смелости отменить свое решение

Языковой омбудсмен отмечает: посылал два обращения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отменить решение николаевских депутатов.

Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в 6-месячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено,

– прокомментировал Креминь.

В конце концов Окружной административный суд признал недействительным решение городского совета о региональном статусе русского языка.

То есть, статус регионального русский потерял через суд, хотя сами депутаты могли отменить свое одиозное решение. Впрочем, как отмечает, Креминь, не все избранники имели на это достаточно смелости. Такая возможность была у депутатов, например, в мае 2021 года. Однако тогда не хватило голосов.

Обратите внимание! Тарас Креминь отметил, что до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

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