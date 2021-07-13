За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, рішення ухвалили 8 липня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

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Місцеві депутати не мали сміливості скасувати своє рішення

Мовний омбудсмен зазначає: надсилав два звернення до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової із вимогою скасувати рішення миколаївських депутатів.

Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати у 6-місячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване,

– прокоментував Кремінь.

Зрештою окружний адміністративний суд визнав нечинним рішення міської ради про регіональний статус російської мови.

Тобто, статус регіональної російська втратила через суд, хоча самі депутати могли скасувати своє одіозне рішення. Втім, як зазначає, Кремінь, не усі обранці мали на це достатньо сміливості. Така нагода була у депутатів, наприклад, у травні 2021 року. Проте тоді забракло голосів.

Зверніть увагу! Тарас Кремінь зауважив, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Російська – регіональна мова в Україні: як так склалося