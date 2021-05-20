За даними місцевих ЗМІ, питання навіть не обговорювали. Міський голова Олександр Сенкевич лише запитав, чи потрібне доповідати, чи всі розуміють суть питання.

Зауважте Уряд схвалив державну програму розвитку української мови: що вона передбачає

Відразу ж після цього питання винесли на голосування. Щоб забрати у російської мови статус регіональної, необхідно було отримати 28 голосів "за".

Як голосували депутати:

"за" – 23 депутати;

"проти" – 7 депутатів;

утримався – 1 депутат;

не голосували – 15 депутатів.

Коментар мовного омбудсмена

Кремінь заявив, що "ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови міста Миколаєва".

Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування. Миколаїв – українське місто,

– наголосив Кремінь.

Мовний омбудсмен нагадав: "Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018, як і основний закон – Конституція України, неухильні до виконання на всій території держави".