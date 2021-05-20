По данным местных СМИ, вопрос даже не обсуждали. Городской глава Александр Сенкевич лишь спросил, нужно ли докладывать, все ли понимают суть вопроса.

Заметьте Правительство одобрило государственную программу развития украинского языка: что она предусматривает

Сразу же после этого вопрос вынесли на голосование. Чтобы забрать у русского языка статус регионального, необходимо было получить 28 голосов "за".

Как голосовали депутаты:

"за" – 23 депутата;

"против" – 7 депутатов;

воздержался – 1 депутат;

не голосовали – 15 депутатов.

Комментарий языкового омбудсмена

Креминь заявил, что "позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка города Николаева".

Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев – украинский город,

– подчеркнул Креминь.

Языковой омбудсмен напомнил: "Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", решение Конституционного Суда Украины от 28.02.2018 № 2-р/2018, как и основной закон – Конституция Украины, неукоснительные к исполнению на всей территории государства".