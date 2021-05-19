Соответствующий документ чиновники приняли во время заседания Кабмина 19 мая. Как пояснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, новая концепция предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни.

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Что изменится

Документ предусматривает внесение изменений в другую стратегию украинского языка, которую приняли еще в июле 2019 года. Она называется "сильный язык – успешное государство" и призвана:

способствовать престижу и авторитетности государственного языка,

формированию комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины и для всего ее населения,

создать условия для удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за рубежом.

По словам Ткаченко, фактически это является постепенным изменением отношения иноязычных людей к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. В то же время министр подчеркнул, что впереди немало работы.

Мы в Минкульте придерживаемся именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим,

– написал он.

Ткаченко добавил, что программа достаточно объемная и включает:

обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей;

запуск курсов по изучению украинского;

по изучению украинского; улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом , в частности создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

, в частности создание системы преподавания украинского языка как иностранного; содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино- и видеосети;

стимулирование дублирования на украинском языке произведений классики мирового кинематографа.

Заметим, что 11 мая Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева относительно нового украинского правописания. Ранее ОАСК решил, что Кабмин превысил свои полномочия, утверждая новую редакцию правописания.