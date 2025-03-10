Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian та Kyiv Post.

Важливо Пастка-ультиматум від Трампа: чого Україні чекати від переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський 10 березня 2025 року прилетів до Джедди в Саудівській Аравії. Український гарант планує зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

До слова, зустріч Зеленського та принца мала відбутися ще 19 лютого, однак візит перенесли. Причиною цього стали переговори російської та американської делегації, які відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого. Володимир Зеленський пояснив, що "не хотів збігів", а тому переніс візит.

Також до Саудівської Аравії прибула українська делегація, яка зустрінеться з представниками США. Посадовці планують обговорити наближення миру в Україні.