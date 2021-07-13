Президент мав суперечку з людьми, які говорили, що українськомовні воювали з російськомовними. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".
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Зеленський наголосив, що за незалежність України загинуло багато російськомовних українців, а мовними питаннями маніпулює саме Росія
Російська мова не є власністю Росії. Я так вважаю,
– сказав глава держави.
Зеленський прокоментував статтю Путіна
Президент відреагував на скандальну статтю Володимира Путіна про Україну. Хоч Зеленський зазначив, що повністю текст не читав.
Зеленський сказав, якщо очільник Кремля вже пише українською, то "ми все робимо правильно". За словами українського політика, він може тільки позаздрити, що президент Росії дозволив собі витратити стільки часу на роботу над статтею. Річ у тім, що на зустріч із Зеленським у Путіна бракує часу.