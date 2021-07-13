Президент мав суперечку з людьми, які говорили, що українськомовні воювали з російськомовними. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

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Зеленський наголосив, що за незалежність України загинуло багато російськомовних українців, а мовними питаннями маніпулює саме Росія