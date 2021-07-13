За словами Путіна, у 20 – 30-х роках XX століття більшовики активно просували політику "коренізації", яка в Україні начебто проводилася як українізація. За словами очільника Кремля саме ця коренізація нібито зіграла велику роль у розвитку української культури, мови та ідентичності.

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Путін заявив, що для більшовиків російський народ був як невичерпний матеріал для соціальних експериментів. Саме тому вони начебто довільно нарізали кордони, роблячи так звані щедрі "територіальні подарунки".

Можна сперечатися про деталі, про підґрунтя тих чи інших рішень. Очевидно одне: Росія фактично була пограбована,

– поскаржився Путін.

Окрім того, очільник Кремля зауважив, що "саме радянська національна політика закріпила на державному рівні положення про 3 окремих слов'янських народи: російський, український і білоруський".

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