По словам Путина, в 20 – 30-х годах XX века большевики активно продвигали политику "коренизации", которая в Украине якобы проводилась как украинизация. По словам главы Кремля именно эта коренизация якобы сыграла большую роль в развитии украинской культуры, языка и идентичности.

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Путин заявил, что для большевиков русский народ был как неисчерпаемый материал для социальных экспериментов. Именно поэтому они якобы произвольно нарезали границы, делая так называемые щедрые "территориальные подарки".

Можно спорить о деталях, о подоплеке тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена,

– пожаловался Путин.

Кроме того, глава Кремля отметил, что "именно советская национальная политика закрепила на государственном уровне положение о 3 отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".

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