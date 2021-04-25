Россия формирует список "недружественных стран", в нем уже есть США
Москва начала формировать список "недружественных стран", которым запретят нанимать граждан России для работы в посольствах, Сейчас в него уже внесли Соединенные Штаты.
Источник:ТАСС
О формировании этого списка рассказала официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире российского телеканала.
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Российский список "недружественных стран"
Как вы знаете, накануне был опубликован указ президента, который содержит ряд мер, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России для своих сотрудников дипломатических и консульских миссий,
– заявила Захарова.
По ее словам, теперь правительство должно издать распоряжение, как позволит реализовать этот указ.
Захарова уточнила, что список так называемых "недружественных стран" Россия еще формирует. Однако в нем точно будут США. "Остальные страны вы узнаете, когда распоряжение правительства опубликуют и соответствующий список появится", – добавила она.
Дипломатические скандалы с участием России
- 15 апреля США заявили, что высылают 10 российских дипломатов. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Москвы.
- Вашингтон поддержала Варшава, заявив о выдворении с территории страны 3 российских представителей.
- В ответ Москва запретила въезд 6 высокопоставленным чиновникам США, а также посоветовала американскому послу возвращаться домой. Кроме того, Россия выслала 5 польских дипломатов и заявила, что Варшава "подпевает США". Впоследствии Кремль выдворил еще 5 работников польского посольства.
- Российских дипломатов по разным причинам выслали еще и такие страны: Чехия, Украина, Словакия, а также страны Балтии.
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