Москва начала формировать список "недружественных стран", которым запретят нанимать граждан России для работы в посольствах, Сейчас в него уже внесли Соединенные Штаты.

О формировании этого списка рассказала официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире российского телеканала.

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Российский список "недружественных стран"

Как вы знаете, накануне был опубликован указ президента, который содержит ряд мер, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России для своих сотрудников дипломатических и консульских миссий,

– заявила Захарова.

По ее словам, теперь правительство должно издать распоряжение, как позволит реализовать этот указ.

Захарова уточнила, что список так называемых "недружественных стран" Россия еще формирует. Однако в нем точно будут США. "Остальные страны вы узнаете, когда распоряжение правительства опубликуют и соответствующий список появится", – добавила она.

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