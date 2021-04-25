В Кремле надеются, что встреча Байдена и Путина состоится летом
В России надеются, что президент США Джо Байден разрешит провести встречу с Владимиром Путиным в июне.
Источник:ТАСС
В то же время в Кремле понимают, что есть много факторов, которые могут повлиять на окончательное решение главы Штатов. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
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В то же время он отметил, что пока российская сторона не осуществляла попыток для обсуждения саммита на рабочем уровне.
Ушаков уточнил, что возможно России удастся организовать встречу в июне. По его словам, даже есть несколько желательных дат.
Встреча Путина и Байдена: коротко
- В телефонном разговоре 13 апреля Джо Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.
- Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что встреча может состояться только летом.
- Политики еще не виделись с тех пор, как Джо Байден стал президентом США.
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