В России надеются, что президент США Джо Байден разрешит провести встречу с Владимиром Путиным в июне.

В то же время в Кремле понимают, что есть много факторов, которые могут повлиять на окончательное решение главы Штатов. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

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В то же время он отметил, что пока российская сторона не осуществляла попыток для обсуждения саммита на рабочем уровне.

Ушаков уточнил, что возможно России удастся организовать встречу в июне. По его словам, даже есть несколько желательных дат.

Обратите внимание! Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили ряд региональных и международных проблем, включая эскалацию на Востоке Украины.

Встреча Путина и Байдена: коротко