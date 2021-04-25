У Росії сподіваються, що президент США Джо Байден дозволить провести зустріч з Володимиром Путіним у червні.

Водночас у Кремлі розуміють, що є багато факторів, які можуть вплинути на остаточне рішення глави Штатів. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

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Водночас він зазначив, що поки російська сторона не здійснювала спроб для обговорення саміту на робочому рівні.

Ушаков уточнив, що можливо Росії вдасться організувати зустріч у червні. За його словами, навіть є декілька бажаних дат.

Зверніть увагу! Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили низку регіональних і міжнародних проблем, зокрема й ескалацію на Сході України.

Зустріч Путіна і Байдена: коротко