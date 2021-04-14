Президент США Джозеф Байден телефоном поговорив із Володимиром Путіним і зазначив, що хотів би особисто зустрітися. Наразі три країни зголосилися організувати цю зустріч.

Принаймні одна з них – Фінляндія – проінформувала Москву і Вашингтон про свою готовність. У фінських ЗМІ з'явилася інформація і про інші країни, які готові взяти на себе організацію та проведення зустрічі.

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Зустріч Байдена і Путіна: де можливе проведення

У лютому глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто заявив ЗМІ, що його країна готова провести у себе можливу зустріч лідерів Росії і США. Однак тоді конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена ще не було. Це, так би мовити, була заява на випередження.

Нині Фінляндія підтвердила свою готовність і офіційно повідомила про це Росію і США.

Фінляндія завжди пропонувала свої дипломатичні послуги. Що стосується цієї можливої ​​зустрічі, то обом сторонам була представлена ​​готовність до її організації,

– повідомили у президента Фінляндії.

Раніше, у в 2018 році, Путін зустрічався в Фінляндії з американським колегою Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, інші 2 країни, які також хочуть організувати зустріч – це Австрія та Ісландія.

Зверніть увагу! У розмові Байден висловив свою стурбованість ситуацією на Донбасі і нарощуванням російських військових в окупованому Криму та на кордонах України. Відтак закликав Росію до деескалації напруженості

Зустріч Путіна і Байдена: коротко