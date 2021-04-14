Провести встречу Байдена и Путина готовы 3 государства, – СМИ
Президент США Джозеф Байден по телефону поговорил с Владимиром Путиным и отметил, что хотел бы лично встретиться. Сейчас три страны согласились организовать эту встречу.
Источник:Iltalehti
По крайней мере одна из них – Финляндия – проинформировала Москву и Вашингтон о своей готовности. В финских СМИ появилась информация и о других странах, которые готовы взять на себя встречу.
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Встреча Байдена и Путина: где возможно проведение
В феврале глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил СМИ, что его страна готова провести у себя возможную встречу лидеров России и США. Однако тогда конкретных планов о встрече Путина и Байдена еще не было. Это, так сказать, было заявление на опережение.
В настоящее время Финляндия подтвердила свою готовность и официально уведомила об этом Россию и США.
Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации,
– сообщили у президента Финляндии.
Ранее, в 2018 году, Путин встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом.
По данным СМИ, другие 2 страны, которые также хотят организовать встречу – это Австрия и Исландия.
Встреча Путина и Байдена: коротко
- В телефонном разговоре во вторник Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.
- Впрочем, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки рассказала, что встреча может состояться аж летом. Псаки подчеркнула, что переговоры об этом находятся лишь в начале процесса.
- Байден и Путин еще не виделись с тех пор, как первый стал президентом США.
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