Президент США Джозеф Байден по телефону поговорил с Владимиром Путиным и отметил, что хотел бы лично встретиться. Сейчас три страны согласились организовать эту встречу.

По крайней мере одна из них – Финляндия – проинформировала Москву и Вашингтон о своей готовности. В финских СМИ появилась информация и о других странах, которые готовы взять на себя встречу.

Недавно Байден поговорил по телефону с Путиным о Донбассе

Встреча Байдена и Путина: где возможно проведение

В феврале глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил СМИ, что его страна готова провести у себя возможную встречу лидеров России и США. Однако тогда конкретных планов о встрече Путина и Байдена еще не было. Это, так сказать, было заявление на опережение.

В настоящее время Финляндия подтвердила свою готовность и официально уведомила об этом Россию и США.

Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации,

– сообщили у президента Финляндии.

Ранее, в 2018 году, Путин встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом.

По данным СМИ, другие 2 страны, которые также хотят организовать встречу – это Австрия и Исландия.

Обратите внимание! В разговоре Байден выразил свою обеспокоенность ситуацией на Донбассе и наращиванием российских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины. Поэтому призвал Россию к деэскалации напряженности.

Встреча Путина и Байдена: коротко