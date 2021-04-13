Байден поговорив телефоном з Путіним про Донбас
Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили низку регіональних і міжнародних проблем, зокрема і ескалацію на Сході України.
Джерело:The White House
Байден висловив Путіну свою стурбованість тим, що Росія нарощує сили на кордоні з Україною. Зрештою навіть запропонував незабаром зустрітися на "нейтральній території".
Тим часом МЗС Росії назвало США супротивником Кремля
Про що говорили Байден і Путін
- Кібератаки і втручання у вибори
Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії. Тут йдеться про кібератаки та втручання у вибори.
- Ескалація біля кордонів з Україною
Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України. Він висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України.
Відтак закликав Росію до деескалації напруженості.
- Пропозиція зустрітися
Президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США.
Наостанок він запропонував найближчим часом зустрітися у третій країні. Віч-на-віч він хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.
Що у США говорили про ескалацію на Донбасі раніше
- Після того, як українська розвідка повідомила, що Росія стягує війська до кордонів України, у США запевнили, що не залишать насамоті Україну у разі ескалації.
- США пообіцяли Україні підтримку у протистоянні російській агресії.
- Президент США Джо Байден наголосив, що нерозважливі кроки Росії можуть мати важкі наслідки.
- На це у Кремлі відповіли, що не сприймають заяви Вашингтона серйозно. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що начебто "Росія нікому не становить загрози".
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