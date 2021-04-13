Байден поговорил по телефону с Путиным о Донбассе
Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили ряд региональных и международных проблем, в том числе и эскалацию на Востоке Украины.
Источник:The White House
Байден выразил Путину свою обеспокоенность тем, что Россия наращивает силы на границе с Украиной. В конце концов предложил вскоре встретиться на "нейтральной территории".
Между тем МИД России назвал США противником Кремля
О чем говорили Байден и Путин
- Кибератаки и вмешательства в выборы
Байден четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России. Здесь речь идет о киберпроникновения и вмешательства в выборы.
- Эскалация у границ с Украиной
Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он выразил обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины.
Поэтому призвал Россию к деэскалации напряженности.
- Предложение встретиться
Президент Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако речь идет об отвечающим интересам США.
Напоследок он предложил в ближайшее время встретиться в третьей стране. Лицом к лицу он хочет обсудить ряд вопросов, стоящих перед США и Россией.
Что в США говорили об эскалации на Донбассе ранее
- После того, как украинская разведка сообщила, что Россия стягивает войска к границам Украины, в США заверили, что не оставят в одиночестве Украину в случае эскалации.
- США пообещали Украине поддержку в противостоянии российской агрессии.
- Президент США Джо Байден подчеркнул, что безрассудные шаги России могут иметь тяжелые последствия.
- На это в Кремле ответили, что не воспринимают заявления Вашингтона серьезно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что якобы "Россия никому не угрожает".
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