Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили ряд региональных и международных проблем, в том числе и эскалацию на Востоке Украины.

Байден выразил Путину свою обеспокоенность тем, что Россия наращивает силы на границе с Украиной. В конце концов предложил вскоре встретиться на "нейтральной территории".

Между тем МИД России назвал США противником Кремля

О чем говорили Байден и Путин

Кибератаки и вмешательства в выборы

Байден четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России. Здесь речь идет о киберпроникновения и вмешательства в выборы.

Эскалация у границ с Украиной

Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он выразил обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины.

Поэтому призвал Россию к деэскалации напряженности.

Предложение встретиться

Президент Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако речь идет об отвечающим интересам США.

Напоследок он предложил в ближайшее время встретиться в третьей стране. Лицом к лицу он хочет обсудить ряд вопросов, стоящих перед США и Россией.

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