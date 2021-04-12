В Кремле заявили, что несерьезно относятся к угрозам США о последствиях, если Россия будет продолжать свою агрессию против Украины. Москва пытается доказать, что ее политика не представляет опасности.

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Последний говорил: президент Джо Байден до сих пор придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет вести себя безответственно.

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Песков убеждает, что Россия якобы "ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы". Он утверждает, что Москва не занимается агрессией.

Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз... Чем больше вы произносите такие фразы, тем больше они девальвируются,

– сказал Песков.

Также Песков прокомментировал перемещение войск к границе с Украиной. Говорят, якобы это происходит в пределах России, поэтому не будет угрожать никому.

Что этому предшествовало