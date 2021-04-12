В Кремле говорят, что не воспринимают всерьез предостережений США
В Кремле заявили, что несерьезно относятся к угрозам США о последствиях, если Россия будет продолжать свою агрессию против Украины. Москва пытается доказать, что ее политика не представляет опасности.
Источник:24 канал
Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Последний говорил: президент Джо Байден до сих пор придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет вести себя безответственно.
К теме Односторонние провокации и безответственная риторика: США, Германия и Франция осудили Россию
Песков убеждает, что Россия якобы "ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы". Он утверждает, что Москва не занимается агрессией.
Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз... Чем больше вы произносите такие фразы, тем больше они девальвируются,
– сказал Песков.
Также Песков прокомментировал перемещение войск к границе с Украиной. Говорят, якобы это происходит в пределах России, поэтому не будет угрожать никому.
Что этому предшествовало
- США обеспокоились, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. Министр обороны Штатов Ллойд Остин заверил, что Америка не оставит Украину наедине в случае широкомасштабной российской агрессии.
- США даже привели свои войска в Европе в полную боевую готовность.
- Кстати, еще 17 марта в интервью ведущий спросил Джо Байдена, считает ли тот главу России Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома ответил: "Да, считаю".
Поделиться новостью