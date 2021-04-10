Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 апреля пообщался по телефону с министрами иностранных дел Германии и Франции – Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно. Говорили об агрессивном поведении России.

Все стороны согласились, что речь идет об "односторонних провокациях со стороны России". И что при таких обстоятельствах очень важна поддержка Украины.

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Украина имеет международную поддержку

9 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. А также согласились, что:

Россия должна прекратить опасную и безответственную риторику;

Наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины;

А также односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на Востоке Украины.

Аналогичный разговор в этот же день состоялся между Блинкеном и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Кроме вышеуказанного, стороны подчеркнули, что при текущих обстоятельствах очень важна поддержка Украины в противостоянии России.

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Расположение российских войск возле украинской границы / Инфографика 24 канала