Односторонние провокации и безответственная риторика: США, Германия и Франция осудили Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 апреля пообщался по телефону с министрами иностранных дел Германии и Франции – Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно. Говорили об агрессивном поведении России.
Источник:Государственный департамент США
Все стороны согласились, что речь идет об "односторонних провокациях со стороны России". И что при таких обстоятельствах очень важна поддержка Украины.
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Украина имеет международную поддержку
9 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. А также согласились, что:
- Россия должна прекратить опасную и безответственную риторику;
- Наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины;
- А также односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на Востоке Украины.
Аналогичный разговор в этот же день состоялся между Блинкеном и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Кроме вышеуказанного, стороны подчеркнули, что при текущих обстоятельствах очень важна поддержка Украины в противостоянии России.
Главное об обострении на Донбассе
- Главнокомандующий ВСУ Хомчак еще 30 марта заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины.
- Учитывая это в США заверили, что не оставят в одиночестве Украину в случае эскалации.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля ездил на Донбасс, чтобы поднять боевой дух ВСУ.
Расположение российских войск возле украинской границы / Инфографика 24 канала
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