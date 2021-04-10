Односторонні провокації і безвідповідальна риторика: США, Німеччина й Франція засудили Росію
Держсекретар США Ентоні Блінкен 9 квітня поспілкувався телефоном із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції – Гайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном відповідно. Говорили про агресивну поведінку Росії.
Джерело:Державний департамент США
Усі сторони погодилися, що мовиться про "односторонні провокації з боку Росії". І що за таких обставин дуже важливою є підтримка України.
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Україна має міжнародну підтримку
9 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з очільником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Сторони підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. А також погодилися, що:
- Росія повинна припинити небезпечну і безвідповідальну риторику;
- Нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України;
- А також односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на Сході України.
Аналогічна розмова цього ж дня відбулася між Блінкеном і міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Окрім вищевказаного, сторони наголосили, що за поточних обставин дуже важливою є підтримка України у протистоянні Росії.
Головне про загострення на Донбасі
- Головнокомандувач ЗСУ Хомчак ще 30 березня заявив, що Росія стягує війська до кордонів України.
- З огляду на це у США запевнили, що не залишать насамоті Україну у разі ескалації.
- Президент України Володимир Зеленський 8 квітня їздив на Донбас, щоб підняти бойовий дух ЗСУ.
Розташування російських військ біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу
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