Держсекретар США Ентоні Блінкен 9 квітня поспілкувався телефоном із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції – Гайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном відповідно. Говорили про агресивну поведінку Росії.

Усі сторони погодилися, що мовиться про "односторонні провокації з боку Росії". І що за таких обставин дуже важливою є підтримка України.

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Україна має міжнародну підтримку

9 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з очільником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Сторони підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. А також погодилися, що:

Росія повинна припинити небезпечну і безвідповідальну риторику;

Нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України;

в окупованому Криму та вздовж кордонів України; А також односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на Сході України.

Аналогічна розмова цього ж дня відбулася між Блінкеном і міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Окрім вищевказаного, сторони наголосили, що за поточних обставин дуже важливою є підтримка України у протистоянні Росії.

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Розташування російських військ біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу

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