На тлі загострення агресії Росії біля кордонів України Велика Британія привела свої війська у підвищену бойову готовність.

У британському Міноборони стурбовані діями держави-окупанта та "зі зростаючим занепокоєнням" спостерігають за подіями на Донбасі. Про це видання повідомляє з посиланням на джерела в уряді країни.

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Ситуація відстежується постійно. Я точно визначив це як зростаючу кризу,

– сказав один зі співрозмовників.

Загострення на Донбасі



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу