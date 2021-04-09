Через загострення в Україні Велика Британія привела армію у підвищену боєготовність
На тлі загострення агресії Росії біля кордонів України Велика Британія привела свої війська у підвищену бойову готовність.
Джерело:Mirror
У британському Міноборони стурбовані діями держави-окупанта та "зі зростаючим занепокоєнням" спостерігають за подіями на Донбасі. Про це видання повідомляє з посиланням на джерела в уряді країни.
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Ситуація відстежується постійно. Я точно визначив це як зростаючу кризу,
– сказав один зі співрозмовників.
Загострення на Донбасі
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Українська розвідка попереджає про широкомасштабні провокації країни-агресора.
- У США запевнили, що не залишать нашу країну у разі ескалації.
- Тим часом західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною.
- США привели війська в Європі у максимальну готовність через Росію.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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