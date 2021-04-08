Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила, що Росія розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.

Що відомо про польовий табір

Розслідувачі проаналізували фото та відео, які публікували місцеві жителі у мережі. Вони встановили, що російські військові розташувалися на півночі полігону Погоново приблизно – за 250 кілометрів від кордону з Луганською і Харківською областями.

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Значна частина техніки належить до Центрального військового округу. Тобто до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів. Аналізуючи перекидання частин ЦВО залізницею до кордону, ми встановили, що вони розвантажуються на станціях Маслівка та Тресвятська в районі Воронежа,

– мовиться у повідомленні.



Російський військовий табір / Фото Citeam

Серед військової техніки, яку перекинули до українського кордону, зафіксували бойові машини піхоти і важку вогнеметну систему ТОС.



Розслідувачі з'ясували, яку саме техніку перекинули до кордону / Фото Citeam



Серед техніки виявили танки / Фото Citeam

За словами місцевих жителів, військові розташувалися "у полі поруч з житловими будинками". Вони "валили ліс бронетранспортерами та вантажівками", крім того, виставили вартових зі зброєю.

Журналісти також повідомили, що російські військові дислокуються у районі міста Острогозьк Воронезької області. Це близько 150 кілометрів від українського кордону.

Автори розслідування вважають, що російська армія швидше наступальна ніж оборонна.

Bellingcat і команда розслідувачів New York Times оприлюднили супутникові знімки табору на Погоново, на яких видно сотні одиниць бронетехніки.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. ️: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021

За їх даними, військові намети на полігоні з'явилися у кінці березня – на початку квітня.

Приблизне місце розташування табору: карта

Зверніть увагу! Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готується до ескалації на Донбасі. Вона стягує свої війська під виглядом бойових завдань. Крім того, Москва може спробувати просунутися вглиб України. Раніше у мережі публікували відео з колонами російської військової техніки на Кримському мосту.