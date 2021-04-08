Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что Россия развернула полевой военный лагерь у границы с Украиной. Он расположен в Воронежской области.

Что известно о полевом лагере

Расследователи проанализировали фото и видео, которые публиковали местные жители в сети. Они установили, что российские военные расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями.

Важно В ООС заявили об увеличении российских провокаций по всей линии разграничения

Значительная часть техники относится к Центральному военному округу. То есть, к Воронежу она преодолела сотни и тысячи километров. Анализируя переброску частей ЦВО по железной дороге к границе, мы установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа,

– говорится в сообщении.



Российский военный лагерь / Фото Citeam

Среди военной техники, которую перебросили к украинской границе, зафиксировали боевые машины пехоты и тяжелую огнеметную систему ТОС.



Расследователи выяснили, какую именно технику перебросили к границе / Фото Citeam



Среди техники обнаружили танки / Фото Citeam

По словам местных жителей, военные расположились "в поле рядом с жилыми домами". Они "валили лес бронетранспортерами и грузовиками", кроме того, выставили часовых с оружием.

Журналисты также сообщили, что российские военные дислоцируются в районе города Острогожск Воронежской области. Это около 150 километров от украинской границы.

Авторы расследования считают, что российская армия скорее наступательная, чем оборонительная.

Bellingcat и команда расследователей New York Times обнародовали спутниковые снимки лагеря на Погоново, на которых видны сотни единиц бронетехники.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. ️: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021

По их данным, военные палатки на полигоне появились в конце марта – начале апреля.

Обратите внимание! Ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовится к эскалации на Донбассе. Она стягивает свои войска под видом боевых учений. Кроме того, Москва может попытаться продвинуться вглубь Украины. Ранее в сети публиковали видео с колоннами российской военной техники на Крымском мосту.