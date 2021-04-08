Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото
Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что Россия развернула полевой военный лагерь у границы с Украиной. Он расположен в Воронежской области.
Источник:Citeam
Что известно о полевом лагере
Расследователи проанализировали фото и видео, которые публиковали местные жители в сети. Они установили, что российские военные расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями.
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Значительная часть техники относится к Центральному военному округу. То есть, к Воронежу она преодолела сотни и тысячи километров. Анализируя переброску частей ЦВО по железной дороге к границе, мы установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа,
– говорится в сообщении.
Российский военный лагерь / Фото Citeam
Среди военной техники, которую перебросили к украинской границе, зафиксировали боевые машины пехоты и тяжелую огнеметную систему ТОС.
Расследователи выяснили, какую именно технику перебросили к границе / Фото Citeam
Среди техники обнаружили танки / Фото Citeam
По словам местных жителей, военные расположились "в поле рядом с жилыми домами". Они "валили лес бронетранспортерами и грузовиками", кроме того, выставили часовых с оружием.
Журналисты также сообщили, что российские военные дислоцируются в районе города Острогожск Воронежской области. Это около 150 километров от украинской границы.
Авторы расследования считают, что российская армия скорее наступательная, чем оборонительная.
Bellingcat и команда расследователей New York Times обнародовали спутниковые снимки лагеря на Погоново, на которых видны сотни единиц бронетехники.
По их данным, военные палатки на полигоне появились в конце марта – начале апреля.
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