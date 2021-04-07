Оккупанты увеличили огневые провокации вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Кроме этого, они прибегают к распространению фейков, направленных против ВСУ.

Делают они это, чтобы дискредитировать военных ВСУ накануне внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы. Ведь ее инициировала именно украинская делегация.

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Оккупанты обстреляли насосную станцию

6 апреля российские наемники распространяли фейки по обстрелу водонасосной станции вблизи Васильевки. Она расположена на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.

Российско-оккупационные войска, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины вблизи Новоселовки, намеренно обстреляли насосную станцию первого подъема.

Справка. К счастью, работники станции смогли скрыться в бомбоубежище, они не пострадали в результате обстрела. Об этом сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА.

Оккупанты повредили линию электропередач, которая обеспечивает работу станции. Из-за этого пришлось прекратить подачу туда электроэнергии, а следовательно и подачу воды.

Сразу после обстрела в информационном пространстве оккупированной Донетчины российские наемники начали активно тиражировать обвинения в сторону ВСУ.

Почему обвинения оккупантов – абсурдны

В пресс-службе ООС подчеркнули, что количество деструктивной пропаганды и фейков, которые распространяют оккупанты, значительно возросло в течение последнего времени.

Все это происходит на фоне увеличения случаев препятствования работе ОБСЕ именно в районах провокаций. Это в очередной раз свидетельствует о подготовке заказных информационных вбросов.

Справка. Оккупанты обустроили взводный опорный пункт возле насосной станции. Это запрещено нормами международного права, ведь речь идет о важном объекте инфраструктуры.

В ООС обратили внимание и на абсурдность обвинений в сторону ВСУ. Ведь без воды остались преимущественно населенные пункты как раз на территории, подконтрольной правительству Украины.

Стоит заметить, что еще до обеда 7 апреля насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода возобновила свою работу в полном объеме.