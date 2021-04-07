На Донбассе 7 апреля возобновили работу помповой станции Южнодонбасского водопровода. Уже впоследствии люди получат воду, прежде всего – жители Покровска.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что сейчас наполняют водоводы. Работу станции возобновили около 11:30. К теме На Донбассе без воды 49 городов и сел: боевики обстреляли насосную станцию Почему люди остались без воды Помповая станция Южнодонбасского водопровода расположена в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Боевики 6 апреля цинично обстреляли ее.

Поэтому водоснабжение прекратили для городов Волноваха, Покровск и 12 населенных пунктов Волновахского района и 23 – Покровского. Всего без воды остались более 200 тысяч человек. Обратите внимание! В начале января на Донбассе прорвал водопровод "Горловка – Торецк". Несколько населенных пунктов неделю были без воды, однако потом все отремонтировали. Война на Донбассе: последние новости С начала 2021 года боевики на Донбассе полностью сорвали перемирие. Они постоянно используют прицельные обстрелы в сторону украинских военных.

Например, за сутки 6 апреля оккупанты аж 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один наш защитник, еще один – подорвался на взрывчатке.

Кроме того, Россия активно стягивает военную технику к украинской границе якобы для учений. Однако разведчики отметили, что агрессор готовит провокации.