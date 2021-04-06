Боевики цинично обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода. 49 городов и сел в результате обстрела остались без воды. Среди них, в том числе, и Мариуполь с более 400 тысячами жителей.

Обстрел произошел около 17 часов 6 апреля. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, в результате него обесточило насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

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К счастью, работники станции смогли скрыться в бомбоубежище и жертв обстрела нет.

Какие города и села на Донбассе остались без воды

Насосная станция расположена в "серой зоне" – между селами Васильевка и Крутая Балка.

Насосная станция подавала воду на 4 фильтровальные станции:

Карловскую (водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; пгт: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка),

(водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; пгт: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка), Великоанадольскую (водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, пгт Еленовка и Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное),

(водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, пгт Еленовка и Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские № 1, № 2 (водоснабжение Мариуполя, поселков Сартана и Старый Крым).

Поставка воды остановлена в 49 населенных пунктах.

Когда возобновят поставки воды на Донбассе

Как сообщил Кириленко, 7 апреля саперы, энергетики, работники Воды Донбасса и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Начнут их выполнять, когда получат гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

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