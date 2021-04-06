"Чуда не случилось": боевики передали Украине тело пропавшего на днях бойца
На Донбассе 3 апреля исчез один из военных Вооруженных сил Украины. А уже 6 апреля боевики отдали его тело украинским защитникам.
Источник:фейсбук 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Об исчезновении бойца стало известно вечером 3 апреля. Оружия при себе он не имел. А на месте, где его видели в последний раз, следов боя не обнаружили.
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Поиски бойца
Командование части немедленно решило начать поиски воина.
Первоочередные розыскные мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения военного сообщили все соответствующие службы,
– говорится в сообщении.
Что именно могло случиться с бойцом, пока неизвестно. Рассматриваются разные версии, в том числе потеря ориентировки и даже похищение. "О том, что именно произошло, можно будет говорить только после установления всех обстоятельств происшествия", – объясняют в командовании.
В то же время в бригаде до последнего надеялись, что украинский защитник жив. Однако, к сожалению, чуда не произошло.
Оккупанты вернули тело воина
Боевики 6 апреля на КПВВ Марьинка отдали украинским военным тело их погибшего собрата. Его имя сообщат позже.
Как информацию подавали оккупанты
В сети представители оккупационных войск распространили информацию о том, что 4 апреля якобы в результате боевого столкновения воле Шумов погиб военный. А командование части длительное время якобы скрывает информацию о его гибели.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.
Война на Донбассе: последние новости
- 6 апреля в результате обстрела оккупантов вблизи Невельского погиб украинский военный. Жизнь еще одного воина оборвалась в результате подрыва на мине.
- В течение 5 апреля боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате атак российских наемников погибли 2 бойцов ВСУ – вблизи Авдеевки и Золотого-4.
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