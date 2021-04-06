На Донбассе 3 апреля исчез один из военных Вооруженных сил Украины. А уже 6 апреля боевики отдали его тело украинским защитникам.

Об исчезновении бойца стало известно вечером 3 апреля. Оружия при себе он не имел. А на месте, где его видели в последний раз, следов боя не обнаружили.

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Поиски бойца

Командование части немедленно решило начать поиски воина.

Первоочередные розыскные мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения военного сообщили все соответствующие службы,

– говорится в сообщении.

Что именно могло случиться с бойцом, пока неизвестно. Рассматриваются разные версии, в том числе потеря ориентировки и даже похищение. "О том, что именно произошло, можно будет говорить только после установления всех обстоятельств происшествия", – объясняют в командовании.

В то же время в бригаде до последнего надеялись, что украинский защитник жив. Однако, к сожалению, чуда не произошло.

Оккупанты вернули тело воина

Боевики 6 апреля на КПВВ Марьинка отдали украинским военным тело их погибшего собрата. Его имя сообщат позже.

Как информацию подавали оккупанты

В сети представители оккупационных войск распространили информацию о том, что 4 апреля якобы в результате боевого столкновения воле Шумов погиб военный. А командование части длительное время якобы скрывает информацию о его гибели.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.

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