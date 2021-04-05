Пророссийские боевики 5 апреля обстреляли позиции украинских военных возле Золотого-4. Из-за этого один наш защитник получил смертельное ранение.

Что известно о гибели военного

Российские наемники прицельно обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Для этого они использовали стрелковое оружие.

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое из жизни,

– говорится в сообщении.

Украинская сторона уже уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях.

Сейчас на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Редакция 24 канала выражает родственникам и близким пострадавшего искренние соболезнования.

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