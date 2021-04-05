Второй погибший за день: на Донбассе боевики убили военного
Пророссийские боевики 5 апреля обстреляли позиции украинских военных возле Золотого-4. Из-за этого один наш защитник получил смертельное ранение.
Источник:ОТГ "Север"
Что известно о гибели военного
Российские наемники прицельно обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Для этого они использовали стрелковое оружие.
В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое из жизни,
– говорится в сообщении.
Украинская сторона уже уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях.
Сейчас на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Последние потери на Донбассе
- С начала 2021 года в зоне Операции объединенных сил погибли по меньшей мере 27 украинских военных.
- Больше всего потерь Украина понесла 26 марта. Тогда возле шумов оккупанты убили 4 бойцов.
- 3 апреля неподалеку Шумов военный подорвался на мине. Вследствие боевого травмирования он не выжил.
- 6 апреля боевики открыли огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки. Из-за этого погиб наш защитник.
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